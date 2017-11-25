T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı

Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek program dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapalı olacak

25 Kasım 2017 15:29

Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek program dolayısıyla yarın (26 Kasım 2017) trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, programlar nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında bugünden itibaren Barış ve Orhan Gazi Sokakların Fatih Caddesi ile kesişimi, Aslı Sokak, Tığılay Caddesi, Fırat, Funda, Vişne, Köroğlu, Kiraz Sokak, Abay Caddesi, Tokel, Zümrüt, Şehit Ahmet Güven, Erenler, Hoşgörü, Fidan ve Faydalı sokakların bağlantı kısımları trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda yarın 09.00'dan program bitimine kadar Dereboyu Caddesi ile Fatih Caddesi kesişimi, Kızılay Sokak'ın Mehmet Akif Bulvarına çıkış kısmı, 1239. Sokak'ın Mehmet Akif Bulvarına çıkış kısmı, Fulya Sokak'ın Fatih Caddesi ile Orhan Gazi Sokak arasında kalan kısmı trafiğe kapatılacak.

ETİKETLER

trafikistanbulküçükçekmeceyahya kemal beyatlı gösteri merkezihabertrafiğe kapatılan yollar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24