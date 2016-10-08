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Yaşam

İstanbul'da yarın bu yollar kapalı

"Bedensel Engelliler ile Otizm Koşusu" yarın yapılacak

08 Ekim 2016 20:11

Kadıköy'de yarın gerçekleştirilecek "Bedensel Engelliler ile Otizm Koşusu" etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Bedensel Engelliler ileOtizm Koşusu" etkinliği nedeniyle yarın saat 08.00'den etkinlik bitimine kadar Bağdat Caddesi (Bostancı Meydan'dan Zincirli Köşk Sokağı Kavşağı'na kadar olan kısım ve ayrıca Bağdat Caddesi'ne çıkan tüm ara sokaklar), Çetin Emeç Bulvarı (Caddebostan İskele Sokak Kavşağı'ndan Bostancı Meydana kadar olan kısım ve ayrıca Çetin Emeç Bulvarı'na çıkan tüm ara sokaklar) trafiğe kapatılacak.

Sürücülerin Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu) ve D-100 güzergahına çıkan yolları kullanmaları önerildi.

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