İstanbul’da yarın bu yollar kapalı

T24 - İstanbul'da yarın düzenlenecek “Gazi Koşusu'' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.



İstabul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ''10. Uluslararası Gazi Koşusu'' nedeniyle yarın saat 09.30'dan itibaren bazı yoların trafiğe kapatılacağı belirtildi.



Açıklamada, etkinlik nedeniyle Atatürk Havaalanı güneyden gelen trafik akışının E-5 karayoluna, Florya sahilden gelen akışın plakçı ışıklardan ''U'' dönüşü yapılarak sahil kuzey yolu ve Yeşilköy'ün iç kısımlarına yönlendirileceği ifade edilerek, Ekrem Kurt Bulvarı'ndan gelen akışın ise Taşhanlar Köprüsü'nden güney sahil yoluna verileceği bildirildi.



Kuzey sahil yolundan gelen akışın Ekrem Kurt Bulvarı'na mecburi istikamete verileceği kaydedilen açıklamada, E-5 güney yanyoldan Ataköy'e katılımın, E-5 güney yanyoldan mecburi istikamet verilerek yapılacağı, Bahçelievler'den gelen akışıın ise E-5 Karayolu kuzey ve güney istikametlerine yönlendirileceği ifade edildi.



İstabul'un kurtuluşunun 88. yıl dönümü dolayısıyla yarın Vatan Caddesi'nde yapılacak prova ve 6 Ekim Pazar günü düzenlenecek tören nedeniyle saat 07.00'den tören bitimine kadar Vatan Caddesi ve Vatan Caddesi'ne çıkan bütün yollar, Hal Yolu Bitimi, E-5 Cevizlibağ, Tünel sapağından itibaren Vatan Caddesi, Lahor Meydanı'ndan Aksaray Metro İstasyonu'na kadar geliş ve gidiş istikametleri araç trafiğine kapatılacak.



Açıklamada, tören ve prova tarihlerinde D-100 karayolundan Vatan Caddesi'ne gidecek olan sürücülerin, Haliç Tüneli, Edirnekapı, Fevzipaşa Bulvarı, Aksaray şeklinde veya Haliç Tüneli, Ayvansaray ışıklarından Balat yolunu takiben Unkapanı ve Sirkeci istikametlerini kullanmaları gerektiği belirtilerek, E-80 karayolunu kullanacak sürücülerin de Milliyet gazetesi karşısından TEM istikametini, sahil yolunu kullanacak sürücülerin ise sahil güzergahından Yenikapı, Kumkapı, Sirkeci istikametine yönlendirileceği kaydedildi.



Vatan Caddesi'ni kullanarak Fatih ilçesindeki hastanelere gelecek olan gerek ambulans ve diğer sürücülerin ise sahil yolunu tercih ederek Samatya'dan Cerrahpaşa, Çapa, Haseki veya Vakıf Gureba hastanelerine intikal etmeleri veya Halk Ekmek önünden Ulubatlı Köprüsü üzerini takiben Topkapı tünel içinden Millet Caddesi'ni kullanarak Cerrahpaşa, Çapa, Haseki hastanelerine intikal etmeleri istenen açıklamada, Fatih istikametinden aynı gerekçelerle hastanelere intikal edecek sürücülerin de Atatürk Bulvarı, Aksaray ve Millet Caddesi güzergahını kullanmaları gerektiği bildirildi.



Açıklamada, Millet Caddesi'nden gelip hal yolu ve E-80'i kullanacak sürücülerin de Cevizlibağ'dan E-5'e yönlendirileceği belirtildi.