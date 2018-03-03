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Yaşam

İstanbul'da yarın bazı yollar kapalı

İstanbul'da yarın oynanacak Fenerbahçe-Akhisarspor maçı ile ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü' miting programı nedeniyle yollar kapalı

03 Mart 2018 16:09

İstanbul’da yarın oynanacak Fenerbahçe A.Ş.- T.M. Akhisarspor maçı ile ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ miting programı nedeniyle Kadıköy ve Bakırköy’de bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre kapalı yollar şunlar:

Kadıköy'de kapalı yollar (Saat 16.00’dan itibaren)

– Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım)

–  Kördere Sokak

Bakıröy'de kapalı yollar (Saat 05.00’den itibaren)

-İncirli Caddesi, (Yücetarla Caddesi kesişimi önünden meydana kadar çift yön)

-İncirli Caddesine bağlanan sokaklar,

-Şükran Çiftliği Sokak,

-Zuhuratbaba Caddesi,

-Fişekhane Caddesi,


Alternatif Güzergâhlar

Sahil Kennedy Caddesi,

Ekrem Kurt Bulvarı,

D-100 Yolu Ataköy mevkii

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