İstanbul'da yarın bazı yollar kapalı

İstanbul’da yarın oynanacak Fenerbahçe A.Ş.- T.M. Akhisarspor maçı ile ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ miting programı nedeniyle Kadıköy ve Bakırköy’de bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre kapalı yollar şunlar:
Kadıköy'de kapalı yollar (Saat 16.00’dan itibaren)
– Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım)
– Kördere Sokak
Bakıröy'de kapalı yollar (Saat 05.00’den itibaren)
-İncirli Caddesi, (Yücetarla Caddesi kesişimi önünden meydana kadar çift yön)
-İncirli Caddesine bağlanan sokaklar,
-Şükran Çiftliği Sokak,
-Zuhuratbaba Caddesi,
-Fişekhane Caddesi,
Alternatif Güzergâhlar
Sahil Kennedy Caddesi,
Ekrem Kurt Bulvarı,
D-100 Yolu Ataköy mevkii