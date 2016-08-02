İstanbul'da yarın 6 ilçeye elektirik verilemeyecek

İstanbul'un Ümraniye, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kartal, Pendik ve Sultanbeyli ilçelerinin bazı mahallelerinde, 3 Ağustos'ta elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre elektirik kesintisinin yaşanacağı semtler şöyle:

Ümraniye

09.00-12.00'de: Aşağı Dudullu Mahallesi Bengisu, Alemdağ,Galata, sokakları, Adem Yavuz Mahallesi Ali Yüksel, Adnan Menderes, Gazi MustafaKemal, Bozkır, Eski Üsküdar Yolu, Çisem sokakları,

09.00-17.00'de: EsenkentMahallesi Şahika, Tantavi Mahallesi Fevzi Çakmak, Gönül sokakları,

09.00-16.00'da: Güzeltepe Mahallesi Okulönü, Ok, Olgun sokakları,

Ataşehir

06.00-09.00'da: Örnek Mahallesi Karanfil, Hasan Çelebi, Yunus Emre, Galib, Selvasokakları, 09.00-17.00'de: Ferhatpaşa Mahallesi 10, 9, 8 ve 13. sokaklara elektrik verilemeyecek.

Beykoz

08.00-18.00'de: Anadolu Hisarı Mahallesi, Göksu MahallesiHasan Efendi Çıkmazı, Hatipoğlu, Baruthane, Dürdane Çıkmazı, Göksu, Kuyu, Özen, Nişanlı, Yeni Mahalle Çiçek Çıkmazı, Gurur Çıkmazı, Birkandan, Buket Çıkmazı, Burcu Çıkmazı, Arkboyu, Bahar Çıkmazı, Itır, Onur, Göztepe Mahallesi Göksu Sokağı,

09.00-17.00'de: Çiğdem Mahallesi Demirci, Caferağa, Fıstık Dibisokakları,

Çekmeköy

09.00-18.00'de: Çamlık Mahallesi Aynur, Fatih,Fıstıkağacı, Seyran, Çamlık, Şahinbey, Yıldırım, Emre, Hamidiye Mahallesi Başöğretmen, Bahçe, Cem, Ekin, Ümit, Barış Yolu, Güler, Gündem, Güney, Elvan, Hamidiye, Hilal, Kuşgözü, Güverte, Aybars, Pınar, Fidan, Taşkın, Yavuz, Sıla,Gözardı, Güldeste, Demet, Gürbüz, Said Nursi, Tepe, Yıldız, Menekşe, Alperen,Yeşil, Emirhan, Mimar Sinan, Merkez Mahallesi Rana, Erenler, Ferah, Vefa, Gülistan sokakları elektrik alamayacak.

Kartal

09.00-11.00'de: Yunus Mahallesi Yunus, Sanayi sokakları,

09.00-12.00'de: Atalar Mahallesi Şehit Hakan Kurban, Çiğdem, Akasyalar, Sultan Ahmet, Zeytinlik sokakları, Orhantepe Mahallesi Tunç, İğde, Sorgun, Sevil, Sema, Keban, Halitpaşa, Bankalar, Eşref sokakları, Kordonboyu Mahallesi Marmara,

09.00-14.00'te: Yunus Mahallesi Güneş, Istıranca, Çarşı sokakları,

Sultanbeyli

10.00-18.00'de, Adil mahallesi Pelit, Vahdet, Kafkas sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Pendik

09.00-11.00'de: Sapan Bağları Mahallesi Adil Sokağı

09.00-12.00'de: Esenyalı Mahallesi Edebali, Yıldırım, Yamaç, Ömrüm, Selçuk, Mezkur, Osmangazi ,Sürmeli, Kafiye, Uğurlu, Basiret, Pervane, Kauçuk, Vurgun, Mimoza, Letafet, Nilüfer, Teyyare, Sakalar, Güzelyalı Mahallesi Türkeli,Kütüphane, Mızrak, Neşe, Ok ,Selahaddin Eyyubi, Preveze, Basın, Yücel, Numune, Esbap, Cümle, Çaldıran, Çardaklı, Pervaz, Doğu, Akpınar, İstiklal sokakları, Orhangazi Mahallesi Narlı, Zeliş, Çağ, Evrenye, Doğu, Eskişehir, İstiklal,Velayet, Memleket sokakları,

09.00-13.00'te: Esenler Mahallesi Kamber, VelibabaMahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokağı,

10.00-14.00'te: Yenişehir Mahallesi Bakü, Millet, Berkay, Ekin sokakları,

14.00-18.00'de: Esenler Mahallesi Kandil, Mevlüt, Özgür, Divan, Zara, Esentepe, Esenyurt, Velibaba Mahallesi Nimet Sokağı'nda elektrik kesintisi yapılacak.