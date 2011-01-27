-İSTANBUL'DA YANGINLAR 233 CAN ALDI İSTANBUL (A.A) - 27.01.2011 - İstanbul'da geçen yıl itfaiyenin müdahale ettiği 30 bin 371 olayda 233 vatandaş hayatını kaybederken, 35'i itfaiyeci olmak üzere 630 kişi de yaralandı. AA muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aldığı bilgiye göre, 2010 yılında meydana gelen 30 bin 371 itfaiye vakasının başlıcalarını, 18 bin 481 olayla yangınlar, 5 bin 725 olayla can kurtarma, 832 olayla su tahliyesi, 3 bin 452 olayla güvenlik tedbiri ve 952 olayla trafik kazası oluşturdu. İstanbul İtfaiyesinin 4 bin 942 personel ve 601 araçla müdahalede bulunduğu yangınlarda, 233 vatandaş hayatını kaybederken, 35'i itfaiyeci 630 kişi de yaralandı. Çıkan 18 bin 481 yangında, 4 bin 326 konut, 1230 karayolu taşıtı, 371 lokanta, restoran ve bar, 311 imalathane, 149 iş hanı, 108 fabrika, 106 market, 45 gecekondu, 52 eğitim-öğretim kurumu, 24 otel, motel ve pansiyon, 21 hastane, 21 deniz yolu taşıtı, 2 demiryolu taşıtı, bir havayolu taşıtı, 18 ibadethane, 34 alışveriş merkezi ve 17 banka başta olmak üzere birçok iş yeri kısmen ya da tamamen yanarak hasar gördü. -İLK NEDEN SİGARA- Yangınların çıkış sebepleri arasında, sigara izmariti 8 bin 45 olay ve yüzde 44'le ilk sırada yer alırken, bunu 4 bin 69 olayla elektrik kontağı, bin 117 olayla çocukların ateşle oynaması, bin 102 olayla baca ve bin 101 olayla da ütü ve ocaklar gibi diğer nedenler izledi. Ayrıca, parlama, kıvılcım sıçraması, mum devrilmesi ve yıldırım düşmesi, patlama, soba, trafo, LPG patlaması, yüksek ısı ile kızışma da yangın sebepleri arasında gösterilirken, 590 yangının kasten çıkarıldığı, 92 yangının da sabotaj sonucu meydana geldiği anlaşıldı. En fazla yangın sırasıyla haziran, ağustos, eylül ve temmuz aylarında çıkarken, sadece haziran ayında 2 bin 276 yangın vakası kayıtlara geçti. Yangınların zaman aralığına bakıldığında yüzde 47'si günün 10.00-18.00, yüzde 38'i 18.00-02.00, yüzde 15'i de 02.00-10.00 saatleri arasında gerçekleşti. Günde ortalama 50 yangının meydana geldiği İstanbul'da, itfaiyenin yangınlara ortalama varış süresi 6 dakika 12 saniye, itfaiyecilerin yangınlardaki ortalama çalışma süresi ise 31 dakika 31 saniye olarak istatistiklere girdi. Yangın söndürme çalışmalarında ise 93 milyon 407 bin 593 litre su, 23 bin 936 kilogram sentetik köpük, 7 bin 854 kilogram proteinli köpük ve 9 bin 457 kilogram kuru kimyevi toz harcandı. Günde itfaiyeye 20-30 asılsız ihbarın yapıldığı İstanbul'da yaz aylarında, ortalama 200-250, kış aylarında ise 100-120 itfaiye olayı yaşandı.