İstanbul'da yaklaşık bin polisin katıldığı 'terör operasyonu'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü'nün destek verdiği ve yaklaşık bin polisin görev aldığı belirtildi. Sultangazi, Okmeydanı ve Gaziosmanpaşa'da yapılan operasyonlarda 2’si çocuk 14 kişi gözaltına alındı.

Habip atam'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan ahbere göre, bugün sabah saatlerinde yapılan operasyonun içeriğiyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Sultangazi'de molotofkokteyli korsan gösteri, el yapımı bomba atılması ve araç yakma gibi eylemlere karışan, ayrıca 01.06.2014 tarihinde Gezi Parkı'nda başlayan güvenlik güçlerine ve kamu malına saldırı ve zarar verme eylemlerini gerçekleştirdiği değerlendirilen 4 şüpheli, Okmeydanı'nda yaşı küçük 2 şüpheli, Gaziosmanpaşa'da molotofkokteyli korsan gösteri eylemleri, el yapımı bomba atılması, araç yakma, güvenlik güçlerine ve kamu malına saldırı ve zarar verme eylemleri olmak üzere toplam 19 eyleme katıldığı ve organize ettiği değerlendirilen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır"

Gözaltına alınan 14 şüphelilerden 12'si sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken yaşı küçük 2 şüpheli ise Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.