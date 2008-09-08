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Kültür-Sanat

İstanbul'da Yahudi Kültür Günü

Dün Neve Şalom Sinagogu'nda "Yahudi Kültürü Avrupa Günü" etkinlikleri kapsamında temsili düğün töreni düzenlendi.

08 Eylül 2008 03:00

Yahudi kültürünü tanıtmak amacıyla Avrupa'nın 30 kentiyle birlikte İstanbul Kuledibi'ndeki Neve Şalom Sinagogu'nda da dün bir tören düzenlendi. Törene katılan davetli ve basın mensupları, sinagoga yoğun güvenlik önlemlerinden geçirilerek alındı.

Temsili düğün, damadın koluna girdiği annesiyle birlikte kadın ve erkeklerin ayrı ayrı yerlerde oturduğu tören salonuna girmesiyle başladı. Ardından, gelin ile babası da dini müzik eşliğinde salona girdi. Din adamının okuduğu ilahiler eşliğinde davetliler ayağa kalktı.

Damadın, düğün öncesinde geline verilmek üzere aldığı hediye yüzük (sivlonad), din adamı tarafından geline sunuldu.

Evlilik belgesi olarak nitelendirilen kağıdı damadın imzalamasının ardından, gelin, damat ve aileleri ayağa kalkarak din görevlisiyle birlikte dua etti.

Duadan sonra damat, geleneğe göre çekilen acıların dışa yansımasını temsilen ayağının altına konulan bir şişeye bastı. Tören, gelin, damat ve yakınlarının dini kitapların bulunduğu bölümün önünde Türkiye Cumhuriyeti için dualar okumasıyla sona erdi.

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