İstanbul'da yağmur, yolları göle çevirdi

İstanbul'da yaklaşık 40 dakika süren sağanak yağış sonucu Ataşehir ve Kadıköy'de dereler taştı; cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Yağış İstanbul'un Anadolu Yakası'nda etkili oldu. Ataşehir'deki bazı dereler ile Kadıköy'deki Kurbağalıdere taştı, cadde ve sokaklar göle döndü.

Sağanak yağış nedeniyle Kadıköy'deki Kurbağalıdere taşınca, bazı işyerlerini su bastı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Büro Amirliği binası da selden nasibini aldı. Polis merkezine sığınan kadın turistin imdadına esnaf yetişti.

Kendisini tehlikeye atan esnaf, kadın turisti sırtına alarak yolun karşısına geçirdi.

Öte yandan, zabıta ekiplerinin derenin taşmasını görüntülemesi vatandaşların tepkisini çekti.

Yollardaki su baskınları ve kazalar nedeniyle trafik bazı bölgelerde adeta durma noktasına geldi, sürücüler zor anlar yaşadı.