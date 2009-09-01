İstanbul'da yağmur kaza getirdi: 2 ölü

İstanbul'da sabaha karşı aniden bastıran yağmur, onlarca trafik kazasına sebep oldu. TEM otoyolundaki kazada 2 kişi öldü.

TEM otoyolu Bahçeşehir mevkiinde TIR parkına giren bir otomobil, park halindeki bir TIR'a arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaşamını yitirdi.

TIR sürücüsü ise uzun süren çalışmalar sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

TEM otoyolundaki diğer kazada, aynı istikamette ilerleyen iki TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Anadolu yakasında da kazalar yaşandı. Hız yapan sürücüler direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Maltepe'de meydana gelen zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi. Küçükyalı D-100 karayolu Ankara istikabetinde meydana gelen kazada bir sürücü hafif yaralanırken, maddi hasar meydana geldi.

Kartal köprüsü üzerinde de bir kamyon devrildi. Yan yatan kamyon yüzünden trafikte aksamalar yaşandı. Yine Kartal'da D-100 karayolu Ankara istikametinde bir kamyon yoldan çıktı.