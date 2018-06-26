T24 LogoT24 Logo
Gündem

İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Ersan SAN / İSTANBUL DHA Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sağanak yağmur uyarılarında bulunmuştu

26 Haziran 2018 22:16

Ersan SAN / İSTANBUL DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sağanak yağmur uyarılarında bulunmuştu. Akşama doğru İstanbul\'un çeşitli noktalarında sağanak yağmur etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar saçakların altında bekleyerek, bazıları ise ellerindeki poşet ve çantaları başlarına tutarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağmurdan etkilenmemek için başı üstüne sandık tutan bir kişi ise ilginç görüntü oluşturdu.

Görüntü Dökümü:
--------------------------
-Yağmurdan korunmak için saçakların altında bekleyenler
-Ellerindeki poşet ve çantaları başlarına tutanlar
-Başı üstüne sandık tutun kişi
Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ersan SANDHA Meteoroloji Genel MüdürlüğüAkşamaYağmuraBazıYağmurdanGörüntü Dökümü Yağmurdan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24