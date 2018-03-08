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 İSTANBUL'DA YAĞMUR (2)

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Özgür Deniz KAYA- İSTANBUL DHA Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından bu sabah İstanbul'da yağmur başladı

08 Mart 2018 12:59

 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Özgür Deniz KAYA- İSTANBUL DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün uyarılarının ardından bu sabah İstanbul\'da yağmur başladı. Anadolu yakasında aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Ataşehir ve Cevizlibağ\'da bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyeyle bazıları da kapalı alanlara geçerek korunmaya çalıştı.

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
-Cevizlibağ metrobüs ve tramvay istasyonlarından genel ve detay

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Gök gürültülü sağnak yağmur
-Yağmurda koşanlardan görüntü
-Saklanmaya çalışanlardan görüntü
-Trafikten görüntü
-Çocuklarıyla yağmura yakalan ailelerden görüntü
-Genel ve detay görüntüler
 


 

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