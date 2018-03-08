İSTANBUL'DA YAĞMUR (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün uyarılarının ardından bu sabah İstanbul\'da yağmur başladı. Anadolu yakasında aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Ataşehir\'de bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyeyle bazıları da kapalı alanlara geçerek korunmaya çalıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Gök gürültülü sağnak yağmur

-Yağmurda koşanlardan görüntü

-Saklanmaya çalışanlardan görüntü

-Trafikten görüntü

-Çocuklarıyla yağmura yakalan ailelerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler



