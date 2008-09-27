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Yaşam

İstanbul’da yağışlar barajlara yaradı

İstanbul'u etkisi altına alan yağışlar, kente su sağlayan barajlardaki mevcut su hacmini 54 milyon metreküp arttırdı.

27 Eylül 2008 03:00

İstanbul’a su sağlayan ve toplam 863 milyon 770 bin metre küp su tutma kapasitesine sahip olan barajlardaki mevcut su hacmi son günlerde yağışların artmasıyla birlikte 196 milyon metreküp oldu.

Dün itibariyle 142 milyon metre küp olan barajlardaki mevcut su hacmi, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisiyle 54 milyon metreküp artarak 196 milyon metreküpe, doluluk oranı ise yüzde 22.62'ye çıktı.

Bu arada, geçen yılın aynı döneminde barajlardaki su miktarı 135 milyon metreküp olarak ölçülmüştü.

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