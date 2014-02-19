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Çevre

İstanbul'da vapur seferleri iptal

İstanbul'da gece saatlerinden bu yana etkisini artaran sis nedeniyle tüm deniz ulaşımı iptal edildi

19 Şubat 2014 09:04

İstanbul'da sis, gece saatlerinden itibaren kendini gösterdi. Kenttte etkili olan sis, tüm seferlerin iptal edilmesine neden oldu. 

Özellikle iki boğaz köprüsü civarında ve kıyı bölgelerde etkili olan sis nedeniyle, gece zaman zaman görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü.

Bu saatlerde sisten etkilenmeyen deniz trafiğiyle ilgili, sabah saatlerinde Şehir Hatları İşletmesi’nden bir açıklama geldi. Açıklamada, sisin deniz ulaşımını olumsuz etkilediği ve tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Öte yandan, hava trafiğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmış değil.

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