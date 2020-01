İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak!

BEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da 10 Ağustos’a kadar birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak.

İstanbul’da 10 Ağustos’a kadar her gün devam edecek uzun süreli kesintiler vatandaşa zor saatler yaşatacak.

BEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, kesinti programı şöyle:

6 AĞUSTOS PAZARTESİ



Saat 09.00-17.00 arasında Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi Ahmet Yesevi ve Mevlana Caddesi, Barbaros Mahallesi.

Saat 09.00-16.00 arasında Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi, Birlik Caddesi ve Uğur Mumcu Caddesi’nin bir kısmı.

Saat 07.00-19.00 arasında Güngören Güneştepe Mahallesi Güngören Caddesi 4, 225/4 sokaklar ve civarı.

7 AĞUSTOS SALI

Saat 09.00-17.00 arasında Bağcılar Mahmutbey Caddesi Kaplan İş Merkezi, 13, 15, 16-A, 14, 11, 12. sokaklar ve civarı, Kazım Karabekir Mahallesi Pazaryolu Sokak.

Saat 09.00-17.00 arasında Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Akdeniz Sokak.

Saat 09.00-16.00 arasında Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Yolu No: 147148, 2495. Sokak No: 34, 2494. Sokak, 2500. Sokak, Atatürk Bulvarı No: 39 ve civarı.

Saat 09.00-16.00 arasında Eyüp Çırçır Mahallesi, Uludağ Caddesi Betül, Sevimli, Sevda ve Zuhal Sokak.

Saat 09.00-18.00 arasında Sarıyer Pınar Mahallesi Çamlıbel Caddesi ve civar sokaklar.

8 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

Saat 09.00-17.00 arasında Bağcılar Barbaros Mahallesi, Ahmet Yesevi Caddesi, Kazım Karabekir Mahallesi.

Saat 09.00-17.00 arasında Esenler Havaalanı Mahallesi Göral Sokak, Görenek Sokak, Gürsel Sokak ve civarı. I Saat 09.00-16.00 arasında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi.

Saat 09.00-16.00 arasında Eyüp Akşemsettin Mahallesi Alperen Caddesi Vural Sokak, Işık Konutları, Tekel Blokları, Billur Blokları ve civarı.

09.00-15.00 arasında Esenyurt Örnek Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi’nin bir kısmı.

08.00-21.00 arasında Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi Millet, Umman, Güvercin, Orkide, Yakut, Gülibrişim, Gençlik, Taşkın, Ulus, Oğuzhan, Gülen, Bahadır, Kandilli, Mihriban, Bozkurt sokaklar.

9 AĞUSTOS PERŞEMBE

09.00-17.00 arasında Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi, Yenigün Mahallesi Bakırköy Caddesi.

09.00-17.00 arasında Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Karadeniz Sokak.

09.00-16.00 arasında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi.

09.00-16.00 arasında Gaziosmanpaşa Şemsipaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı.

09.00-18.00 arasında Sarıyer Pınar Mahallesi Çamlıbel Caddesi ve civar sokaklar.

09.00-15.00 arasında Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi, Namık Kemal Caddesi, 20. Cadde ve civarı.

10 AĞUSTOS CUMA

09.00-17.00 arasında Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi Bakırköy Caddesi, Yenigün Mahallesi.

09.00-17.00 arasında Esenler Havaalanı Mahallesi Göral, Gurbet, Giden Sokak ve civarı.

09.00-16.00 arasında Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Cebeci Caddesi.

09.00-16.00 arasında Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi ve Gazi Caddesi’nin bir kısmı.