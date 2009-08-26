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Yaşam

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

26 Ağustos 2009 20:16

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 20 kilo eroin ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren narkotik polisleri, Kağıthane'de bir eve düzenledikleri operasyonda, 20 gramlık poşetler halinde satışa hazırlanmış 20 kilo eroin ele geçirdi. Operasyonda, uyuşturucu maddeyi poşetlere koyarak satışa hazırladığı tespit edilen Yasin Ş. gözaltına alındı.
Daha önce de benzer suçlardan poliste kaydı bulunan Yasin Ş., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

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