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İstanbul'da uyuşturcu baskınlarının 11 aylık bilançosu

 Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 2017 yılının 11 ayında yaptığı operasyonlarda 8 ton 672 kilo uyuşturucu madde ile 5 milyon 740 bin 864 tane uyuşturucu hap ele geçirildi; 44 bin 104 kişi de gözaltına alındı

06 Aralık 2017 16:30

 Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 2017 yılının 11 ayında yaptığı operasyonlarda 8 ton 672 kilo uyuşturucu madde ile 5 milyon 740 bin 864 tane uyuşturucu hap ele geçirildi; 44 bin 104 kişi de gözaltına alındı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonları ve denetimlere ilişkin 2017 yılının 11 aylık bilançosunu açıkladı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü öncülüğünde, 39 İlçe Emniyet Müdürlüğü ile çeşitli operasyonel şubelerin Ocak-Kasım aylarında yaptığı denetim ve uyuşturucu operasyonlarında toplam 44 bin 104 kişiye işlem yapıldı. 
Polis ekipleri aynı tarihler arasında 846 operasyon yaparak, 30 bin 220 adli olaya müdahale etti. 
2017 yılının 11 aylık bilançosuna göre, İstanbul genelinde toplam 8 ton 672 kilo uyuşturucu madde yakalanırken, 5 milyon 740 bin 864 uyuşturucu hap ele geçirildi. 
Polis ekiplerinin yaptığı denetim ve operasyonlarda 45 farklı ülkeden 192\'si yabancı toplam 4 bin 612 şüpheli tutuklandı. 
 

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