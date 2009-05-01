İstanbul'da ulaşıma 1 Mayıs ayarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metro, İDO ve İETT seferlerinde 1 Mayıs nedeniyle düzenleme yaptı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs nedeniyle aldığı önlemler doğrultusunda Şişhane-Taksim ve Mecidiyeköy-Taksim metro seferleri ile Kabataş-Taksim füniküler sisteminin saat

05.30'dan itibaren yapılmayacağı belirtildi.



Taksim-Karaköy arası çalışan nostaljik tramvay ile Kadıköy-Moda arasında sefer yapan tramvayın da çalışmayacağı ifade edilen açıklamada, Mecidiyeköy, Atatürk Oto Sanayi Sitesi arasında ise metronun seferlerine devam edeceği kaydedildi.



Bu arada İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin (İDO) Kadıköy, Beşiktaş ve Adalar iskelelerinden yapılan vapur seferlerinin saat 08.00'den itibaren emniyet müdürlüğünün belirlediği uygun görülen başka iskelelerden yapılacağı belirtilen açıklamada, Taksim Meydanı'nda İETT otobüslerinin bekleme yapmayacağı, emniyet güçlerinin yönlendirmesi ile ring seferler gerçekleştireceği ifade edildi.



Açıklamada, metro, İDO ve İETT seferlerinin, valiliğin alacağı kararla normale döneceği bildirildi.



Kadıköy’de bazı yollar kapalı



Kadıköy İskele Meydanı'nda 1 Mayıs dolayısıyla yapılacak açık hava toplantısı nedeniyle, saat 08.00'den itibaren gerektiğinde kontrollü olarak, miting bitimine kadar bazı noktaların trafiğe kapatılacağı bildirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 1 Mayıs nedeniyle Kadıköy'de Rıhtım Caddesi ile Boğa Meydanı'ndan Rıhtım Caddesi'ne kadar olan yolun tamamen, Söğütlüçeşme Caddesi'nden Rıhtım'a inen ara sokaklar ile Taşköprü Caddesi, Kışla Caddesi, Orgeneral Şahap Gürler Caddesi ve Albay Faik Sözdener Caddesi'nin ihtiyaç duyulduğunda trafiğe kapatılacağı belirtildi.



Açıklamada, alternatif olarak Tıbbiye Caddesi'nden gelen trafik akışının, Burhan Felek Caddesi'nden E-5 yönüne, Behiçbey Sokak'tan İbrahimağa ışıklar istikametine yönlendirileceği ifade edildi.



Söğütlüçeşme Caddesi'nden gelen trafik akışının, Altıyol Boğa Meydanı'ndan Rıhtım'a iniş engellenerek Kuşdili Caddesi Salı Pazarı istikametine, Moda'dan gelen trafik akışının ise Mühürdar Kavşak'tan geri yönlendirileceği kaydedildi.

