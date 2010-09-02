-İSTANBUL'DA ULAŞIM BAYRAMDA İNDİRİMLİ İSTANBUL (A.A) - 02.09.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ramazan Bayramında toplu taşıma araçlarında yüzde 50 indirim uygulanacağını bildirdi. THY Genel Müdürlüğü binasının çatısına çıkan Topbaş, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, göreve geldikleri yıldan bu yana ulaşım adına 16,5 milyar lira harcadıklarını ifade etti. Topbaş, ''Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar 231 kavşak ve yol düzenlemesi, 405 kilometre yeni yol ve tünellerden oluşuyor. Atatürk Havalimanı kavşağının 5-6 ay önceki haline herkes biliyor. Uçaklarını kaçıran vatandaşların yaşadığı sıkıntılar ve sinyalizasyondan dolayı oluşan trafik sorununa köklü bir çözüm oluşturduk'' dedi. Topbaş, bu kavşaktan günde ortalama 231 bin 284 araç geçtiğinin altını çizerek, 7 kilometrelik alan içerisine 7 tane geçit, üst geçit ve kavşak gibi katlı geçişler hazırladıklarını, toplamda 53 milyon liraya mal olan bu kavşağın projesini İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hazırladığını, projenin masraflarını ise Ulaştırma Bakanlığının karşıladığını kaydetti. -TOPLU TAŞIMA ÜCRETİNDE YÜZDE 50 İNDİRİM- Yeşilköy ile Yeşilyurt arasında bulunan ve ''Havuzlu Kavşak'' diye bilinen kavşakla ilgili çalışmaların da sürdüğünü dile getiren Topbaş, ''Florya'dan Yenikapı istikametine giden yolu alta almak suretiyle bir çalışma başlattık. 18 milyon liralık maliyetinin 8 milyon lirasını Ulaştırma Bakanlığı karşıladı. Bu kavşağın yapımının Ekim ayının sonuna kadar bitirilmesini planlıyoruz'' dedi. Ramazan Bayramında toplu taşıma araçlarında yüzde 50 indirim uygulayacağız'' diyen Topbaş ''Daha önce ücretsiz yaptığımız bu uygulamadan gelen ciddi şikayetler gelmesi sonucu vazgeçtik. İstanbul'da yapacağımız ek seferlerle hizmetlerimizi aksatmadan vereceğiz. Bu yıl bayram yapmayacağız, İstanbullular'a bayram yaptıracağız'' şeklinde konuştu.