İstanbul'da 'ucuz' teknoloji çılgınlığı!

Yüzlerce İstanbullu iki büyük elektronik mağazasının sabah 06.00'daki açılışı için kuyruğa girdi.



Bayrampaşa'daki 'Forum İstanbul' alış veriş merkezinde aynı anda açılan 2 büyük elektronik mağazası büyük ilgi gördü. Açılış nedeniyle 1.5, 3 ve 5 TL'ye satılan elektronik aletlerden almak isteyen vatandaşlar 06.00'da açılan mağazalar için geceden itibaren alışveriş merkezi önünde kuyruğa girdi.



Alış veriş merkezinde açılışı yapılan Teknosa'ya ait 2 bin 500 metre karelik elektronik eşya mağazasının yetkilileri oluşacak izdihamı önleyebilmek için bir dizi önlemler aldı. 50 bin'in üzerinde ürünün satışa çıkacağı mağazada açılış günü dolayısıyla 45 kasiyer, 200 uzman satış elemanı ve 400 güvenlik görevlisi müşterilere hizmet verdi.



Açılışını yapan bir diğer elektronik mağazası ise Saturn'dü. Saturn'de vatandaşların en çok ilgi gösterdiği ürün ise 799 Lira'ya satılan bilgisayarlar oldu.



İzmir’de elektronik market rekabetleri



Elektronik market sektörünün yabancı ismi Media Markt ile piyasanın yerli markası Teknosa, Balçova’da bitişik olan mağazalarını aynı gün ve saatte açtı. Ürün alabilmek için akşam saatlerinde gelen ve sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yetkililerin bariyerler oluşturması ve çok sayıda özel güvenlikçi ile çalışması bir izdihamın yaşanmasın önüne geçti.



Aynı gün ve saat



Elektronik market sektörünün uluslararası firmalarından olan Media Markt ile piyasanın yerli markası Teknosa mağazalarının açılışını dün sabah saat 06.00 sıralarında kurdela keserek yaptılar. İki mağazanın aynı gün ve aynı saatte açılış yapması, çok özel fiyatların oluşmasına neden oldu. Bu durumu kriz ortamında fırsata dönüştürmek isteyen İzmirliler bir gün önce akşam saatlerinde elektronik marketlerin önüne kamp kurdu. Alınan önlemler sayesinde bazı vatandaşların 15 saate varan beklemeleri sonunda gerçekleştirilen açılışlarda, herhangi bir izdiham yaşanmadı. Daha sonra akşam saatlerinden itibaren kuyrukta bekleyenler, gruplar halinde içeriye alındı.



Bariyer kurdular



2009 yılı sonuna kadar açılışını yapacağı 4 mağazadan ilkinin açılışını yapan Media Markt’ta, promosyonlu ürünleri kaçırmak istemeyenlerin herhangi bir izdiham yaşatmaması için 700 güvenlik görevlisi görev yaparken, Teknosa’da 300 güvenlik görevlisi hizmet verdi. Her iki elektronik market de düzeni bariyerler kurarak sağladı. Yılsonuna kadar Türkiye’deki tüm mağazalarında toplam 100 bin metrekarelik alana ulaşmayı ve bin 500 kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerini belirten Media Markt Türkiye Genel Müdürü Nuri Topatan, “Türkiye’deki büyüme planlarımıza ilk günkü kararlılığımızla devam ediyoruz” dedi.



Ürünler tükendi



Teknosa Marka Müdürü Banu Birgücü, “Elektronik alanda Türkiye’nin en büyük ve en yaygın mağazası olduklarını belirterek, “Yeni bir mağaza daha açmanın haklı gururu içerisindeyiz. Zaten gerekli güvenlik önlemlerini aldık ve İzmirlilerin hoşgörüsü sayesinde herhangi bir izdiham yaşanmadan isteyen herkes açılış sebebiyle oluşan bu uygun fiyatlarla istediklerini alma imkanı bulmuştur” diye konuştu.LCD- TV, laptop, fotoğraf makinası ve kamera gibi ürünlere daha fazla ilgi gösterilirken elektronik marketlerde bulunan çok sayıda ürün saatler içinde tükendi.