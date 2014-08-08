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Yaşam

İstanbul'da uçuşlar iptal

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir çok uçuş iptal edildi

08 Ağustos 2014 13:16

Atatürk Havalimanı'nda saat 13.45'e kadar bir çok iç hat seferi iptal edildi. İptallerin nedeni olarak olumsuz hava koşulları nedeniyle uçakların İstanbul’a geri dönememesi gösterildi. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yağılan uçuşlar kısmen yeniden başladı.

Türk Hava Yolları (THY), kötü hava muhalefeti nedeniyle durdurulan seferlerle ilgili resmi internet sitesinden yazılı bir açıklama yaptı. 

THY'nin yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeni ile kapanan İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kısmen tekrar iniş ve kalkış trafiğine açılmıştır. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz" denildi. 

Ancak seferlerdeki son durumu öğrenmek için arayan vatandaşlar, çağrı merkezine ulaşamamaktan şikayetçi...

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