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Yaşam

İstanbul'da uçak seferleri yüzde 20 azaltılacak

İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında uçak seferleri yüzde 20 azaltılacak

25 Ocak 2017 20:29

İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), uçak seferleri, gece yarısından itibaren yüzde 20 azaltılacağını bildirdi.

DHMİ tarafından yapılan açıklamada, “26 Ocak 2017 Perşembe günü 00.01’den 23.59 saatlerini kapsayan tüm gün boyunca Atatürk Havalimanı’nda uçak seferleri beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle yüzde 20 oranında azaltılmıştır. Yolcularımızın bilet aldıkları havayolu kuruluşları ile irtibata geçmeleri tavsiye olunur” denildi.

Öte yandan Sabiha Gökçen Havaalanı’nda da aynı şekilde seferlerin yüzde 20 azaltılacağı öğrenildi.

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