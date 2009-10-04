İstanbul'da uçak pistten çıktı

Belgrad-İstanbul seferini yapan jak airways uçağı Atatürk Havalimanı'nda pistten çıktı. Alınan ilk bilgilere göre pisti bitirip toprak alan çıkan uçakta ölen ya da yaralanan yok. Uçak 130 yolcu taşıyordu.

T24- Atatürk Hava Limanı'nın sabıkalı pistinde bir facia daha atlatıldı. 130 yolcusuyla birlikte Belgrad İstanbul seferini yapan uçak pist dışına sürüklendi. Belgrad uçağıyla birlikte 06-24 pisti olarak bilnen pistte 1994 yılından bu güne kadar yaşanan 18. kaza da yaşanmış oldu. Aynı pistte son olarak geçen mart ayında Ukrayna Hava Yolları'na ait bir uçak pistten çıkmıştı.



son kazayla birlekte istanbul seferini yapan Jat 420 sefer sayılı Sırbistan Havayolları'na ait Boeing 737-300 tipi uçak saat 12.44'de Atatürk Havalimanı 06-24 pisti olarak bilinen Atatürk Florya istikametindeki kısa pistte yağış nedeniyle frenleme yapamadı ve pistten çıkarak çamur saplandı. Olayda ilk belirlemelere göre yaralı yok. Kurtarma çalışmalarına başlandı. Bu arada 06-24 pisti iniş ve kalkışa kapatıldı. Tüm ve iniş kalkışlar 18-36 pistinden yapılıyor.





Atatürk Havalimanı`nın 06-24 diye bilinen 2 bin 300 metre uzunluğundaki en kısa pisti daha önce de birçok defa benzer kazalarla gündeme geldi. 1994 yılından bugüne kadar 17 uçak pistten çıkarak kaza yaptı. Çoğu kötü havadan ve pilot hatalarından kaynaklandığı açıklanan kazalardan bazıları şöyle:

`27 Ağustos 1994: THY Eskişehir uçağı, pistten çıkarak tren raylarına kadar ulaştı.

6 Şubat 1995: Airbus 310 tipi Çoruh uçağı, havalanmak üzereyken çamura saplandı.

22 Mart 1995: Ankara - İstanbul seferini yapan Airbus 310 tarlada çamura saplandı. .

1 Ocak 1996: Romanya Havayolları`na ait uçak pistten çıktı.

21 Ağustos 1996: Mısır Havayolları`na ait Boeing 707 pistten çıkıp taksiye çarptı.

19 Ağustos 2001: Hamburg International Havayolları`na ait Boeing 737-700 tipi uçak pisten çıktı.

19 Temmuz 2002: Bosphorus Havayolları`na ait Airbus 300 tipi uçak, pistten çıkıp bir binaya 5-6 metre kala durabildi. Olay yerine yakın yerde yakıt ikmali yapılan benzin istasyonu bulunuyordu.

11 Ocak 2004: MNG Havayolları`na ait Airbus A300 tipi kargo uçağı, park yerine giderken pistten çıktı ve yaklaşık 10 metre sürüklenerek çamura saplandı.

16 Eylül 2005: Onur Hava Yolları`na ait uçak, pistten çıkarak toprak zemine saplandı.

26 Şubat 2006: Onur Hava Yolları`na ait uçak pistten çıkarak toprak zemine saplanmıştı.

14 Mart 2006 : Tahran-İstanbul seferini yapan İran Hava Yolları`na ait uçak, 06-24 adıyla bilinen kısa piste iniş yaparken, duramayınca pistten çıktı. Pist sonundaki `stop way` olarak adlandırılan 60 metrelik beton zeminde duran uçağın 202 yolcusu ve mürettebatı büyük korku yaşadı.

16 Haziran 2006: Kuban Havayolları`na ait Rus uçağı pisten çıktı.

27 Mart 2007 : Ariana Afgan Havayolları`na ait uçak, pistten çıkarak 100 metre sürüklendikten sonra Florya girişinde karayoluna 10 metre kala durabildi.`



