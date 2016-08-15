İstanbul'da üç adliyede 'FETÖ' operasyonu; 173 personel hakkında gözaltı kararı çıkartıldı

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli memurlara yönelik operasyon başlatıldı. Çağlayan, Gaziosmanpaşa ve Bakırköy adliyelerinde de arama yapılıyor.

Çok sayıda memur adliyedeki odalarında polis tarafından gözaltına alınıyor. Adliye giriş çıkışlarını kapatan polis ekipleri, dışarıda yoğun güvenlik önlemi alıyor.

Çağlayan, Gaziosmanpaşa ve Bakırköy Adliyelerinde arama yapılıyor. İstanbul ÇağlayanAdalet Sarayı ve Gaziosmanpaşa adliyelerinde 129, Bakırköy Adalet Sarayı'nda ise 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

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