İSTANBUL'DA 'TÜRKİYE HUZUR GÜVEN' DENETİMİ YAPILDI

*İstanbul\'da 5 bin polisin katılımıyla ve 39 ilçede oluşturulan 200 noktada denetim yapıldı.

Haber Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)

Türkiye genelinde gerçekleştirilen \"Türkiye Güven Huzur\" asayiş denetimi kapsamında, İstanbul\'da da polis helikopterinin destek verdiği 5 bin polisin katılımıyla 39 ilçede 200 noktada denetim yapıldı.

Vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla başlatılan asayiş denetimi,narkotik suçlarla mücadele, terörle mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu 5 bin polisin katılımıyla saat 19.30\'da başladı.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Polisin araçları ile uygulama noktalarında giriş ve çıkışları kapattığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarından sonra üst araması, el çantaları ve valizleri de didik didik aranarak kontrol edildi.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı denetime, polis helikopteri de destek verdi. Denetimin gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.

Kontrol noktalarında biri olan Şişli Cumhuriyet Caddesinde de şüpheli görülen araçlar durdurulup araçlarda suç unsuru arandı. Durdurulan sürücü ve yolcular da üst araması yapılıp GBT kontrolünden geçirildi. Narkotik köpeği \'Zoro\' da durdurulan araçlardan arama yaptı.



Görüntü Dökümü

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-Denetim yapılan kontrol noktasından genel görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Şüpheli görülen araçların durdurulması

-Araç içerisinden bulunan kişilerin üst aramasının yapılması

-Şüpheli görülen araçların aranması

-Araçlara ve kişilere GBT kontrolü yapılması



