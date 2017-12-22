T24 LogoT24 Logo
Gündem

İSTANBUL'DA 'TÜRKİYE HUZUR GÜVEN' DENETİMİ YAPILDI

  *İstanbul'da 5 bin polisin katılımıyla  ve 39 ilçede oluşturulan 200 noktada denetim yapıldı

22 Aralık 2017 23:53

 

*İstanbul\'da 5 bin polisin katılımıyla  ve 39 ilçede oluşturulan 200 noktada denetim yapıldı.    

Haber Kamera: Özgür EREN  İSTANBUL (DHA)
Türkiye genelinde gerçekleştirilen \"Türkiye Güven Huzur\" asayiş denetimi kapsamında, İstanbul\'da da polis helikopterinin destek verdiği 5 bin polisin katılımıyla 39 ilçede 200 noktada denetim yapıldı. 
Vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla başlatılan asayiş denetimi,narkotik suçlarla mücadele, terörle mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu 5 bin polisin katılımıyla saat 19.30\'da başladı.
Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Polisin araçları ile  uygulama noktalarında giriş ve çıkışları kapattığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarından sonra üst araması, el çantaları ve valizleri de didik didik aranarak kontrol edildi.
Trafik kontrollerinin de yapıldığı denetime, polis helikopteri de destek verdi. Denetimin gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.
Kontrol noktalarında biri olan Şişli Cumhuriyet Caddesinde de şüpheli görülen araçlar durdurulup araçlarda suç unsuru arandı. Durdurulan sürücü ve yolcular da üst araması yapılıp  GBT kontrolünden geçirildi. Narkotik köpeği  \'Zoro\' da durdurulan araçlardan arama yaptı.  
 
Görüntü Dökümü
-----------------------
-Denetim yapılan kontrol noktasından genel görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Şüpheli görülen araçların durdurulması
-Araç içerisinden bulunan kişilerin üst aramasının yapılması
-Şüpheli görülen araçların aranması
-Araçlara ve kişilere GBT kontrolü yapılması
 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KameraERENDHA TürkiyeGüven Huzur"Genel Bilgi Tarama GBTPolisinGBTTrafikDenetiminKontrolCumhuriyet CaddesindeDurdurulanNarkotikDökümü Denetim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24