Istanbul’da turizmin gelir kaybı sürüyor

İstanbul, 24 Ağustos (DHA) - İstanbul’da Temmuz ayında oda fiyatlarının ortalama 83.2 euro olduğu, Avrupa’da ortalama oda fiyatlarının ise 116 euro olduğu belirlendi.

Araştırma ve veri analiz şirketi STR Global’in Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) için yaptığı araştırmaya göre, bu yıl Temmuz ayında İstanbul’da doluluklar, darbe girişiminin yaşandığı Temmuz 2016’ya göre yüzde 97 artarak yüzde 72.4 olarak gerçekleşti. Baz etkisi olarak değerlendirilebilecek bu artışla İstanbul, Temmuz 2017’de doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşayan destinasyon oldu. Ancak bu doluluk İstanbul’un Avrupa’daki rakiplerine göre yarı yarıya, hatta üçte iki daha düşük fiyatlarla sağlandı. TÜROB’un STR verilerinden hareketle yaptığı değerlendirmeye göre, İstanbul’da iki yıl öncesine kadar fiyatta Paris, Londra, Barselona gibi şehirlerle yarışan ve beş yıldızlı otellerde ortalama 200 Euro’yu bulan kişibaşı konaklama fiyatı bu yıl yüksek sezon olan Temmuz ayında 83.2 Euro olarak gerçekleşti.

Rakipler 2-3 kat pahalı

TÜROB Başkanı Timur Bayındır, TÜROB Geleneksel Buluşması’nda turistik otellere ilişkin verileri açıkladı. Verilere göre, 2017’nin ilk 7 ayında İstanbul, yüzde 21.9 düşüş ile 83.2 euroya gerileyen ortalama günlük satılan oda bedeli (ADR-Average Daily Rate) ve yüzde 7.4 düşerek 60.2 euroya gerileyen toplam oda sayısı üzerinden odabaşı gelirlerde (RevPAR) en büyük gelir kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu olmaktan kurtulamadı. STR’nin verilerine göre, Paris aynı dönemde 253 euro ile konaklamada Avrupa’nın en pahalı şehri oldu. İsviçre’nin Cenevre kenti 245 euro ile ikinci olurken, Avrupa’da olmamasına rağmen STR’nin Avrupa’ya ilişkin veri listesinde yer alan Tel Aviv 221 euro ile üçüncü en pahalı oldu. Akdeniz’deki en önemli rakiplerimizden Dubrovnik 208 euro, Barselona 159.3 euro ve Atina 137.7 euroluk fiyatlarıyla dikkat çekti. Avrupa ortalaması ise 116 euro olarak gerçekleşti.

2016’nın bile altında

Verileri yorumlayan TÜROB Başkanı Timur Bayındır, 2016 Temmuz ayının olağan dışı bir dönem olduğu için bu yıl Temmuz ayında ‘artış yaşandı’ diye yorumlamanın doğru bir ifade olmayacağını belirtti. Bayındır, “2017 yılı gelirlerinde, 2016 gibi stresli bir yıla oranla dahi düşüş kaydedilmesi; kaynak pazarlardaki daralma, kongre ve iş turizmindeki kayıplar, piyasa şartlarındaki durumun kötüye kullanılması, artmaya devam eden yatak arzı gibi nedenlere yorulabilir” dedi. Güvenlik ve risk meselesi özellikle İstanbul’un pazar fiyatlamasında adeta bir koz haline kullanılmaya başlandığı görüşünü yineleyen Bayındır, “Hükümetimizin ve halkımızın iradesi ve özverisi ile ‘güvenlik’ günlük hayatımızın bir meselesi olmaktan çıksa da önceden yaratılan algı maalesef ki belimizi büküyor. Dolayısıyla, gelirlerimizi toparlamak için biraz daha zamana ve doğru planlamalara ihtiyacımız var” diye konuştu.

İstanbul ve Antalya’da Temmuz dolulukları

STR Global\'in Temmuz 2017 Ülke Performans Raporu’na göre Türkiye\'nin Temmuz 2017 otel dolulukları, 2016 yılının aynı dönemine yüzde 64.1 artarak, yüzde 69.2 olarak kaydedildi. Temmuz 2016’da bu oran 42 olmuştu. 2017 yılı ilk yedi ay oda gelirlerinde (RevPar) en büyük kaybı yaşayan ülke yüzde 8.4 (36.0 Euro) ile Türkiye oldu.

İstanbul Temmuz 2017 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 97 artarak, 72.4 olarak gerçekleşti. Temmuz 2016’da bu oran yüzde 36.8 olmuştu. Temmuz 2017’de ADR (Average Daily Rate) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli 83.2 Euro olarak, 2016\'ya göre yüzde 5.1 düşüş gösterdi. Bu rakam Temmuz 2016’da 87.7 Euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 87 artış yaşandı ve 60.2 Euro olarak ölçüldü. Temmuz 2016’da bu rakam 32.2 Euro. Ocak–Temmuz 2017 döneminde ise doluluk yüzde 56.1 oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 47.4 olmuştu. Aynı dönemde ortalama günlük satılan oda bedeli 95.2 Euro’dan 74.4 Euro’ya; oda başı elde edilen gelir ise 45.1 Euro’dan 41.7 Euro’ya geriledi.

Antalya’da Temmuz 2017 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25.7 artarak, yüzde 73.8 olarak gerçekleşti. Temmuz 2016’da bu oran yüzde 58.7 olmuştu. Antalya’da Temmuz 2017’de ortalama günlük satılan oda bedeli 119.4 Euro olarak, 2016\'ya göre yüzde 13.7 düşüş gösterdi. Temmuz 2016’da bu rakam 138.5 Euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 8.5 artış yaşandı ve 88.1 Euro olarak ölçüldü. Temmuz 2016’da bu rakam 81.2 Euro olmuştu. Antalya’da Ocak–Temmuz 2017 döneminde doluluk bir önceki yıla göre yüzde 51.9’dan yüzde 57.3’e yükselirken, ortalama günlük satılan oda bedeli 77.3 Euro’dan 71.0 Euro’ya geriledi. Oda başı elde edilen gelir 40.1 Euro’dan 40.7 Euro’ya çıkarak, çok hafif bir yükselme kaydetti.