İstanbul'da turistlere 9 günlük Müslümanlık turu



T24- Tayland'dan bir firma İstanbul'da özel turlar düzenliyor. 9 günlük turda Müslümanlığın gereklerini yerine getiren turistler namaz kılıyor, oruç tutuyor. Amaç turistlerin İslam'ı tanımaları.

Guardian gazetesinin iç sayfalarındaki bir haberin başlığı, "İstanbul'da bir ay Müslüman olun. Günde beş kez namaz kılın, oruç tutun".

Guardian'ın haberinde, Blood Foundation adlı sivil toplum kuruluşunun organize ettiği bir İstanbul turundan söz ediliyor. Tayland merkezli bu kuruluş, tura katılanların İslam'ı daha yakından tanımaları amacıyla, onların dokuz gün boyunca dininin tüm vecibelerini yerine getiren bir Müslüman gibi yaşamasını istiyor. Blood Foundation'dan Ben Bowler, esasında Ramazan ayını örnek alarak turun bir ay sürmesini istediklerini ancak müşterilerin işlerinden izin almakta zorlandıkları için şimdilik dokuz günlük bir süreyi tercih ettiklerini belirtiyor. Ancak yine de turun gelecekte 21 güne çıkarılması umuluyor. Mevlânâ'nın ve temsil ettiği sûfî geleneğin örnek alındığı tura katılanlar günde beş vakit namaz kılıyor, oruç tutuyor, İslam üzerine dersler alıyor, alkollü içki ve domuz eti tüketmiyor. Blood Foundation benzer bir turu, Budizmin daha yakından tanınması için Tibet'te de düzenliyor.

Ben Bowler'ın ifadesiyle, "Müslümanlar ve dünyanın kalanı" arasındaki çatışma, "dünyada en çok tartışılan konulardan biri". Bowler, düzenledikleri turun, eğitici ve kültürel bir tatil isteyen "açık fikirli" bireylere cazip geleceğini söylüyor.