İstanbul’da trans kadının ölü bedeni gölde bulundu

İstanbul’da 4 gündür haber alınamayan seks işçisi trans kadın Başak ölü olarak bulundu.

Pembe Hayat’ta yer alan habere göre, salı gününden bu yana kendisinden haber alınamayan seks işçisi trans kadın Başak’ın cansız bedeni Küçükçekmece Gölü’nde bulundu. Göldeki balıkçılar tarafından fark edilen Başak’ın nasıl öldüğüyse henüz bilinmiyor.

4 gündür haber alınmayan seks işçisi trans kadın Başak’ın sevgilisi, kendisinden haber alamayınca arkadaşlarına haber vermişti. 3 gündür Başak’a ulaşmaya çalıştıklarını belirten trans aktivist Öykü Ay, bu sabah Adli Tıp Kurumu’na (ATK) gitti.

Numara bırakmak için gittiği ATK’da Öykü Ay’a, kendisinden yaklaşık 5 dakika önce Başak’ın cansız bedeninin geldiği ve tespit etmesi gerektiği söylendi. Başak’ı tespit eden Ay “Bu sabah buraya arkadaşımızdan haber alırlarsa bize ulaşsınlar diye numaraya bırakmaya gelmiştim. Ama cansız bedenini teşhis etmek zorunda kaldım” dedi.

Başak’ın bedeninde herhangi bir darp izi olmadığı belirtilirken tamamen çıplak olarak bulunduğu söylendi. Başak’ın bulunduğu Küçükçekmece Gölü’ne ilk giden polis ekipleri ise ölümün şüpheli olduğunu ve ölümün yeni gerçekleşmiş olabileceğini belirttiler.