T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul’da trans kadının ölü bedeni gölde bulundu

Polisler, ölümün şüpheli olduğunu söyledi

14 Ekim 2016 20:58

İstanbul’da 4 gündür haber alınamayan seks işçisi trans kadın Başak ölü olarak bulundu.

Pembe Hayat’ta yer alan habere göre, salı gününden bu yana kendisinden haber alınamayan seks işçisi trans kadın Başak’ın cansız bedeni Küçükçekmece Gölü’nde bulundu. Göldeki balıkçılar tarafından fark edilen Başak’ın nasıl öldüğüyse henüz bilinmiyor.

4 gündür haber alınmayan seks işçisi trans kadın Başak’ın sevgilisi, kendisinden haber alamayınca arkadaşlarına haber vermişti. 3 gündür Başak’a ulaşmaya çalıştıklarını belirten trans aktivist Öykü Ay, bu sabah Adli Tıp Kurumu’na  (ATK) gitti.

Numara bırakmak için gittiği ATK’da Öykü Ay’a, kendisinden yaklaşık 5 dakika önce Başak’ın cansız bedeninin geldiği ve tespit etmesi gerektiği söylendi. Başak’ı tespit eden Ay “Bu sabah buraya arkadaşımızdan haber alırlarsa bize ulaşsınlar diye numaraya bırakmaya gelmiştim. Ama cansız bedenini teşhis etmek zorunda kaldım” dedi.

Başak’ın bedeninde herhangi bir darp izi olmadığı belirtilirken tamamen çıplak olarak bulunduğu söylendi. Başak’ın bulunduğu Küçükçekmece Gölü’ne ilk giden polis ekipleri ise ölümün şüpheli olduğunu ve ölümün yeni gerçekleşmiş olabileceğini belirttiler.

 

 

ETİKETLER

transcinayetbaşaköykü aypembe hayat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24