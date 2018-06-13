İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU (2)

- Yoğunluk yüzde 65 seviyesinde.

- Son durum havadan da görüntülendi

Haber-Kamera: Ali AKSOYER- Hasan YILDIRIM- Ramazan EĞRİ - Alper KORKMAZ İstanbul DHA

İstanbul\'da trafik yoğunluğu başladı. Arife gününü de birleştirerek 4 günlük tatil yapmak isteyenler yola çıktı. Kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)\'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.40\'da yoğunluk yüzde 65 seviyesinde. Fatih Sultan Mehmet köprüsü Avrupa girişindeki son durum havadan görüntülendi

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle FSM girişi

-Cevizlibağ\'dan trafik görüntüleri

-D-100 Çağlayan\'dan görüntü

-TEM Bağcılar mevkiinden görüntü

-TEM Çamlıca mevkiinden görüntü