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Yaşam

İstanbul’da trafik felç

İstanbul'un kurtuluşu etkinlikleri nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılması trafiği adeta felç etti.

06 Ekim 2010 03:00

T24 - İstanbul'un kurtuluşu etkinlikleri nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılması trafiği adeta felç etti.


İstanbul'un kurtuluşunun 87. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle bazı önlemler alındı.


Vatan Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar, Hal Yolu bitimi, E-5 Cevizlibağ Tünel sapağından itibaren Vatan Caddesi, Lahor Meydanı'ndan Aksaray Metro İstasyonu'na kadar trafiğe kapandı.


Bu nedenle Avrupa Yakası’ndaki bazı yollarda trafik sıkışıklığı yaşandı.


Araçlar adım adım ilerlerken, birçok kişi de işine geç kaldı.

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