-İSTANBUL'DA TRAFİK FACİASI: 5 ÖLÜ İSTANBUL (A.A) - 12.09.2010 - Başakşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü. Başakşehir'den Küçükçekmece Altınşehir yönüne giden 34 M 5384 plakalı yolcu minibüsü ile 34 GC 0053 plakalı su tankeri çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısının 10'un üzerinde olduğu bildirildi. Sağlık durumları ciddi olan yaralılar olay yerine gelen ambulans ve vatandaşların araçlarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.