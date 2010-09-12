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İSTANBUL'DA TRAFİK FACİASI: 5 ÖLÜ İSTANBUL (A.A)

12 Eylül 2010 20:29

-İSTANBUL'DA TRAFİK FACİASI: 5 ÖLÜ İSTANBUL (A.A) - 12.09.2010 - Başakşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü. Başakşehir'den Küçükçekmece Altınşehir yönüne giden 34 M 5384 plakalı yolcu minibüsü ile 34 GC 0053 plakalı su tankeri çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısının  10'un üzerinde olduğu bildirildi. Sağlık durumları ciddi olan yaralılar olay yerine gelen ambulans ve vatandaşların araçlarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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