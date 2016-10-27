İstanbul'da toplu ulaşımda yeni dönem

İETT'ye bağlı hizmet veren otobüs, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel ile yolculuk yapacak 201 bin 600 yolcu, yolculuk hizmetinin başlangıcından bitimine kadar meydana gelecek her türlü kaza ve terör olaylarına karşı sigortalandı.

CNN Türk'te yer alan habere göre; İETT tarafından yaptırılan ve araçtaki yolcuları kapsayan 2016-17 yılı ferdi kaza sigortasına ilişkin ihale tamamlandı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre İETT’ye bağlı hizmet veren otobüs, metrobüs, nostaljik tramvay ve tüneli kapsayan sigorta hizmet alımı ihalesine göre 1 yıl boyunca İETT’ye bağlı araçlarla yolculuk eden vatandaşlar risklere karşı sigortalanıyor. Bu yolculuklar esnasında doğabilecek kaza ve terör olaylarına karşı toplam 201 bin 600 yolcu ise sigorta kapsamına alındı.

Ölüm ve sakatlıkta 35 bin lira tazminat

İETT araçlarında meydana gelebilecek kaza ve terör olaylarından dolayı oluşacak ölüm ve sürekli sakatlık halinde mağdur veya yakınlarına 35 bin, her türlü tedavi için 3 bin lira ödeme yapılacak.

Tazminatların ödenebilmesi için trafik kazası durumunda trafik zaptı, bunun dışında otobüste seyahat ederken, inerken veya binerken bir yolcunun başına gelebilecek her türlü kazada otobüs şoförünün beyanına göre tazminat ödemeleri yapılacak. Raporların ilgili sigorta şirketine ulaştırılmasının ardından 5 gün içinde tazminat ödemeleri yapılacak.

Yapılan istatistiklere göre İstanbul’da toplu taşıma hizmeti gören araçlar içinde İETT otobüsleri en düşük kaza riski taşıyan grup içinde yer alıyor. İETT’ye bağı araçlardan otobüslerde 747 bin, metrobüs sisteminde 890 bin, füniküler- tünel sisteminde ise günlük 52 bin kişi yolculuk yapıyor.

İETT’ye bağlı 2 bin 520 adet aracı kapsayan yolculuk sigortasına göre; otobüsler hareket halinde iken, otobüslere inip binilirken, durakta beklerken, yolculuk hizmetinin başlangıcından bitimine kadar meydana gelecek her türlü kaza ve terör olaylarına karşı tüm yolcular ve otobüs sürücüsü her yıl sigortalanıyor.