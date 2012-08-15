T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da toplu ulaşıma bayram müjdesi

AKP ve CHP'li üyeler kararı oy birliği ile aldılar

15 Ağustos 2012 22:09

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, toplu ulaşım araçlarının Ramazan Bayramı boyunca yüzde 50 indirimli hizmet vermesini kabul etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Ağustos ayı toplantılarının 3. birleşimini Saraçhane Belediye Sarayı'ndaki Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi.

Meclis 2. Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın yönettiği toplantıda, İstanbul 'daki toplu ulaşım araçlarının Ramazan Bayramı boyunca 3 gün süreyle yüzde 50 indirimli hizmet vermesi, AK Parti ve CHP 'li üyeler tarafından oy birliğiyle karara bağlandı.

İstanbullular, bayram günleri olan 19, 20 ve 21 Ağustos'ta İETT otobüsleri, metrobüs , Şehir Hatları vapurları, tramvay, metro, hafif metro ve füniküler ile Otobüs AŞ araçları ve özel halk otobüslerinde yüzde 50 indirimli seyahat edecek.

Bu kurumlara ait araçların akaryakıt giderleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Toplantıda ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kadıköy-Kartal metro hattı açılışı nedeniyle 17 Ağustos 'ta meclis toplantısı yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.

ETİKETLER

istanbultoplu taşımaindirimramazan bayramı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

Saadet Partisi Libya Tezkeresi için kararını açıkladı...

Akşener açıkladı; İyi Parti Libya Tezkeresi'ne 'hayır' oyu verecek...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24