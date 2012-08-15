İstanbul'da toplu ulaşıma bayram müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, toplu ulaşım araçlarının Ramazan Bayramı boyunca yüzde 50 indirimli hizmet vermesini kabul etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Ağustos ayı toplantılarının 3. birleşimini Saraçhane Belediye Sarayı'ndaki Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi.

Meclis 2. Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın yönettiği toplantıda, İstanbul 'daki toplu ulaşım araçlarının Ramazan Bayramı boyunca 3 gün süreyle yüzde 50 indirimli hizmet vermesi, AK Parti ve CHP 'li üyeler tarafından oy birliğiyle karara bağlandı.

İstanbullular, bayram günleri olan 19, 20 ve 21 Ağustos'ta İETT otobüsleri, metrobüs , Şehir Hatları vapurları, tramvay, metro, hafif metro ve füniküler ile Otobüs AŞ araçları ve özel halk otobüslerinde yüzde 50 indirimli seyahat edecek.

Bu kurumlara ait araçların akaryakıt giderleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Toplantıda ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kadıköy-Kartal metro hattı açılışı nedeniyle 17 Ağustos 'ta meclis toplantısı yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.