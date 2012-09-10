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Yaşam

İstanbul'da toplu taşıma 17 Eylül'de saat bire kadar ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, eylül ayı toplantılarının ilk birleşimini Saraçhane Belediye Sarayı'ndaki meclis salonunda gerçekleştirdi.

10 Eylül 2012 20:37

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nce, okulların açılacağı 17 Eylül Pazartesi günü trafik sıkıntısı yaşanmaması için toplu ulaşımın Pazartesi günü saat 13.00'a kadar ücretsiz olması kararı alındı.

Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Ahmet Selamet'in yönettiği toplantıda, Ak Parti ve CHP Grubu, ortak bir yazılı önerge vererek 2012-2013 eğitim-öğretim yılının ilk günü olan 17 Eylül'de toplu ulaşım araçlarının 06.00-13.00 saatleri arasında ücretsiz olmasını talep etti.

Önergede, İstanbullular'ın, okulların açılacağı ilk gün toplu taşıma araçlarına yönlendirilerek bireysel araç kullanımının asgariye indirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Teklif karar olarak görüşülen önerge, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi

Karar doğrultusunda 17 Eylül Pazartesi günü, İETT otobüsleri, metrobüs, halk otobüsleri, Otobüs AŞ araçları, Şehir Hatları vapurları ile Ulaşım AŞ'ye ait bütün metro, hafif metro, tramvay ve finüküler araçları 06.00-13.00 saatleri arasında İstanbullular'a ücretsiz hizmet verecek.

 

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