-İstanbul'da terör örgütüne operasyon İSTANBUL (A.A) - 03.01.2012 - İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta Bağcılar, Güngören ve Maltepe'de yapılan protesto gösterilerinden sonra terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik çalışma başlattı. Sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından çeşitli semtlerde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve bulundukları adreslerde yapılan aramalarda, molotofkokteyli yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. BDP Bağcılar ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 15 kişinin emniyetteki sorgularının sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.