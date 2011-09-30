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İstanbul'da terör örgütü operasyonu: 13 gözaltı İSTANBUL (A.A)

30 Eylül 2011 14:07

-İstanbul'da terör örgütü operasyonu: 13 gözaltı İSTANBUL (A.A) - 30.09.2011 - Terör örgütü PKK adına bazı eylemlere katıldıkları ve eylem hazırlığı içinde oldukları belirlenen 13 kişi gözaltına alındı.  İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı eylemlere katıldıkları ve başka eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik kentin Anadolu yakasındaki çeşitli ilçelerde operasyon düzenledi.  Operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı. Bu kişilere ait adreslerde yapılan aramalarda, molotofkokteyli yapımında kullanılan malzemeler, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

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