İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU-EK GÖRÜNTÜYLE

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler önceden belirlenen adreslere eş zamanlı terör operasyonu yaptı. Operasyona Özel Harekat polisleri de eşlik etti. Polis ekiplerinin operasyon düzenlediği adreslerden biri de Maltepe Fındıklı Mahallesi, Hancıoğlu Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın 3. katındaki daireydi. Çelik kapıyı kıran polisler evde kimsenin olmadığını belirledi. Polis ekipleri evde yapılan aramaların ardından adresten ayrıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler ise Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi.



Görüntü dökümü:

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-Polis ekiplerinin binaya girmesi

-Bina önünde önlem alan polisler

-Özel harekat polislerinin binadan çıkmaları

-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi(EK)

-Genel ve Detay