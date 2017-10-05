İstanbul'da terör operasyonu; 7 gözaltı

Çağatay KENARLI /İSTANBUL,(DHA) Sosyal medya üzerinden terörörgütü PKK propagandası yaptığı, eylem hazırlığında olduğu öne sürülen, örgüt üyelerine yardım ve yataklık ettiği iddia edilen 7 şüpheli yakalandı.



Edinilien bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan, kırsal alanda yaralanıp kente getirilen yaralı teröristlerin tedavisine yardımcı olan ve 6-8 Ekim tarihlerinde İstanbul\'da eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. İstanbul\'un 10 ilçesinde tespit edilen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda ayrıca, baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.