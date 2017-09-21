İstanbul'da terör operasyonu: 10 gözaltı



Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanda yaralanan PKK\'lıların İstanbul\'a getirilerek ameliyat ve tedavilerini anlaştıkları doktorlara yaptırıldığını belirledi. Polis ekipleri yaptığı takip sonucunda 10 ilçede 13 adresi belirledi.

TEM ekipleri, Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



