T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da terör operasyonu: 10 gözaltı

 Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanda yaralanan PKK'lıların İstanbul'a getirilerek ameliyat ve tedavilerini anlaştıkları doktorlara yaptırıldığını belirledi

21 Eylül 2017 12:26


 Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanda yaralanan PKK\'lıların İstanbul\'a getirilerek ameliyat ve tedavilerini anlaştıkları doktorlara yaptırıldığını belirledi. Polis ekipleri yaptığı takip sonucunda 10 ilçede 13 adresi belirledi.
TEM ekipleri, Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIİSTANBUL DHAMücadele TEMMüdürlüğüPKKPolisTEMHarekatYapılanGözaltınaVatan CaddesiTerörle Mücadele

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24