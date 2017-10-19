İstanbul'da terör operasyonu

Hakan KAYA-Ozan URAL /İSTANBUL,(DHA)- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütleri MLKP ve TKP/ML\'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde İstanbul’da 20 adreste MLKP ve TKP/ML\'ye operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 3 adet silah ve çeşitli örgütsel dökümanlar ele geçirilirken, 16 kişi de gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler sivil polis araçlarıyla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra Fatih Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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