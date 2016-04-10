İstanbul'da terör alarmı; emniyet, güvenlik seviyesini artırdı

Türk Polis Teşkilatının 171. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün etkinlik yapacağı alanlar başta olmak üzere, insan yoğunluğunun olduğu yerlerde terör saldırısı planlandığı istihbaratı üzerine emniyet güçleri güvenlik seviyesini artırdı.

Sputnik’in haberine göre, polis ekipleri Eminönü Vapur İskelesi, Eminönü meydanı, Edirnekapı Şehitliği ve Taksim Meydanı başta olmak üzere birçok noktada denetim başlattı.

Özel şirketlere ait seferler de dahil olmak üzere motor ve vapur hatlarında da uzun namlulu silahlar taşıyan polisler görev yaptı. Güvenlik yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, uygulamanın birkaç gün devam edeceği belirtildi.

Polis, şüpheli görülen şahıslara yönelik GBT kontrolü yaparken bazı kişilerin çanta ve bavullarında da arama yapıldı. Devam eden denetimlere polis helikopterinin de destek verdiği görüldü. Terör alarmı kapsamında, yabancı ülkelerin konsolosluk binaları başta olma üzere birçok resmi kurum çevresinde de güvenlik önlemleri artırıldı.