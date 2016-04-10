T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'da terör alarmı; emniyet, güvenlik seviyesini artırdı

Polis, birçok noktada denetim başlattı

10 Nisan 2016 01:55

Türk Polis Teşkilatının 171. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün etkinlik yapacağı alanlar başta olmak üzere, insan yoğunluğunun olduğu yerlerde terör saldırısı planlandığı istihbaratı üzerine emniyet güçleri güvenlik seviyesini artırdı.

Sputnik’in haberine göre, polis ekipleri Eminönü Vapur İskelesi, Eminönü meydanı, Edirnekapı Şehitliği ve Taksim Meydanı başta olmak üzere birçok noktada denetim başlattı.

Özel şirketlere ait seferler de dahil olmak üzere motor ve vapur hatlarında da uzun namlulu silahlar taşıyan polisler görev yaptı. Güvenlik yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, uygulamanın birkaç gün devam edeceği belirtildi.

Polis, şüpheli görülen şahıslara yönelik GBT kontrolü yaparken bazı kişilerin çanta ve bavullarında da arama yapıldı. Devam eden denetimlere polis helikopterinin de destek verdiği görüldü. Terör alarmı kapsamında, yabancı ülkelerin konsolosluk binaları başta olma üzere birçok resmi kurum çevresinde de güvenlik önlemleri artırıldı.

ETİKETLER

istanbulegmpolisalarmgüvenlikseviye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24