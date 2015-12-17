İstanbul’da terk edilen 223 Golden Retriever cinsi köpek, ABD'deki yeni yuvalarında

İstanbul'da istenmediği için sokağa terk edilen köpekleri evlat edinmek isteyen yabancılar sahiplenmek için sıraya giriyor. Böylece İstanbul’dan 223 Golden Retriever cinsi köpek ABD’de yeni yuvalarına yerleşti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ezgi Çapa ve Boğaçhan Özer'in haberine göre, İstanbul'un sırtını döndüğü sokak köpeklerine, sahiplerinin ormanın bir kenarına terk ettiği ev hayvanlarına sahip çıkan hayvansever Yasemin Baban, terk edilen Golden Retriever cinsi köpekleri ABD'de evlat edindiriyor. 26'sı ilçe belediyesi olmak üzere 28 hayvan barınağının bulunduğu İstanbul'da, yönetmelik gereği barınaklarda tedavileri ve kısırlaştırılan hayvanların küpelenerek alındığı yere bırakılması gerekiyor. Ancak gerçek öyle değil. Yaklaşık 95 bin hayvanın tedavi gördüğü barınaklar sonra, hayvanlar Beykoz, Sarıyer, Şile, Arnavutköy gibi orman alanının yoğun olduğu ilçelerin kuytularında terk edilmiş durumda. Baban gibi bir avuç hayvanseverin yaptığı derme çatma kulübeler ise İstanbul'un sokağa terk edilen hayvanlarını kurtarmaya yetmiyor.

“Sıcak yuvadan vahşi doğaya”

Köpek dünyasının en dost canlısı cinsi olan Golden Retriever'ların 'aile köpeği' olması nedeniyle tercih edildiğini söyleyen Baban şunları söylüyor: “Bir Golden'ın 10-12 yavrusu olunca komuşulara, akrabalara 'şirin' diye veriyorlar. Çocukların hoşuna gidiyor fakat köpekler büyüdüğü zaman, kimi zaman tüyü kimi zaman gezdirmeye üşendikleri için ya barınağa terk ediyorlar ya da ormanlık alana bırakıyorlar". 200-300 TL gibi rakamlarla internet üzerinden dahi satın alınabilen hayvanların üretimine yönelik de herhangi bir kısıtlama yok.

“Burada istenmiyor orada sıraya giriliyor”

13 köpeği ile bir hayat süren hayvan hakları aktivisti Yasemin Baban, barınaklarda ve ormanlarda karşılaştığı Golden'ları, 'Adopt A Golden Atlanta' (Bir Golden Sahiplen) kuruluşu başta olmak üzere yurtdışında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına evlat edindiriyor. Burada istenmeyip sokağa atılan Golden'lar için, 'Bir Golden Sahiplen' kuruluşunun merkezi olan ABD'nin Atlanta kentinde köpek sahiplenme listesi oluşturuluyor. Yasemin Baban şu ana kadar 123'ü 'Bir Golden Sahiplen' kuruluşuna olmak üzere, toplam 223 hayvanın Amerika'da yeni bir ev sahibi olmasını sağlamış.

“Para verip köpek almayın barınaktan hayat kurtarın"

Hayvan sahibi olmak isteyenlerin barınaklara giderek buradaki hayvanları evlat edinmesini öneren Baban, “Gidip de bir yavru satın alıp üreticiye para kazandırmak yerine barınaklardan alın. Hayvanların durumlarını gösteren videoları görüp ağlayarak bizi arayan, 'ben de bu hayvanlardan bir tanesini kurtarmak istiyorum' diyenler var. Umarım Türkiye'de de böyle bir bilinç oluşur, üretim durdurulabilirö diyor. Köpekleri yurtdışına gönderdiği için eleştiri yöneltenlere de şu cevabı veriyor Baban: “Barınakta gönüllüyüm, ormanda onlara yemek dağıtıyorum. Bu işten bir çıkarım yok. Sadece hayvanlar için yapıyorum. Ormanlara atılmaları daha mı doğru".

Ormana aracı ile sık sık mama getirdiğini söyleyen bir hayvansever de, hayvanların acınacak halde olduğunu belirtiyor.

İnternet sitesinden takip ediliyor

'Bir Golden Sahiplen' kuruluşunun web sitesinde, “Türkiye Köpekleri" için özel bir bölüm ayrılmış. Yeni sahiplerine teslim edilen köpeklerin yeni başlangıçları da internette yer alıyor, fotoğraf, isim ve yeni ailesinin bilgilerinin paylaşılıyor.