İstanbul'da tehlike geçmedi

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, başta Marmara bölgesi olmak üzere bir çok yerde şiddetli yağış beklendiği şeklindeki uyarılarılarını sürdürüyor.



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Yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin büyük bir bölümünde sağanak ve gökgürültülü sağanak şeklinde yağış görülecek.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu yer şöyle:

Marmara'nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde) ile öğleden sonra Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Tunceli ve Iğdır), Çankırı ve Ankara'nın kuzey ilçeleri.

Meteoroloji, bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, taşkın, yıldırım düşmesi, toprak kayması, ulaşımda aksamalar vb.) ilgilileri ve vatandaşları tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığı, Kuzey iç ve doğu bölgelerde 4 ila 6 derece azalırken, Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı,Türkiye'nin kuzeybatı kesimleri ile zamanla batı bölgelerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Türkiye'nin güneydoğusu ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak esecek.

Toz ve kum taşınımı

Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Mardin çevrelerinde güneyli rüzgarlarla birlikte toz ve kum taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ilgiler ve vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.

Bölgelere göre hava durumu:

Marmara: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde) kuvvetli olması bekleniyor.

Ege: Parçalı çok bulutlu, İç Ege aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Akdeniz: Parçalı çok bulutlu, doğusu ile ilk saatler Isparta çevreleri aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.

İçanadolu: çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğleden sonra Çankırı ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Batı Karadeniz: Çok bulutlu, bölge geneli kuvvetli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden sonra bölge genelinde kuvvetli olacak.

Doğu Anadolu: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyinde (Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Tunceli ve Iğdır) kuvvetli olması bekleniyor.Şırnak ve Hakkari çevrelerinde güneyli rüzgarlarla birlikte toz ve kum taşınımı bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı bulutlu geçecek. Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde güneyli rüzgarlarla birlikte toz ve kum taşınımı var.