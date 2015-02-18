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İstanbul'da tatil olan üniversiteler

İstanbul'daki bazı üniversite rektörlükleri yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verdiklerini açıkladı

18 Şubat 2015 00:16

İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde olumsuz hava koşulları üniversiteleri de etkiledi.

18 Şubat Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul’da önlisans, lisans ve lisansüstü derslere bir gün ara verildiğini duyuran üniversitelerden bazıları şöyle:


İstanbul'da tatil olan üniversiteler

İstanbul Bilgi Üniversitesi,

MEF Üniversitesi,

Maltepe Üniversitesi,

Gelişim Üniversitesi,

Fatih Üniversitesi,

Doğuş Üniversites,i

İstanbul Arel Üniversitesi,

Bahçeşehir Üniversitesi,

Koç Üniversitesi,

Beykent Üniversitesi,

Kadir Has Üniversitesi ,

Yeni Yüzyıl Üniversitesi ,

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi,

Yeditepe Üniversitesi,

Süleyman Şah Üniversitesi,

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu,

Haliç Üniversitesi,

Işık Üniversitesi ( Şile ve Maslak Kampüsü) .

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