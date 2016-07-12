İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu; 2 bin yıllık Afrodit heykeli ele geçirildi

İstanbul Emniyeti Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, İzmir Efes'te kaçak kazıyla elde edilen tarihi eserleri satmaya çalışan iki kişinin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyonda Roma Dönemi'ne ait 2 bin yıllık Afrodit heykeli ve 12 parça tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'nin yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından, tarihi eser koleksiyoneri olduklarını belirten polisler, kaçakçılarla iletişime geçti. Aralarında 2 bin yıllık Afrodit heykeli, 7 göz yaşı şişesi, 2 şarap şisesi, 2 anfora küp ve 1 adet prensese ait mezar hediyesi kolyenin bulunduğu eserler için 1 milyon lira talep eden kaçakçılara, alışverişin yapılacağı sırada operasyon düzenlendi.

Habertürk'ün haberine göre, Yapılan baskınla, 13 parça tarihi eser ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan A.Ş. ve Y.Z. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yakalanan kaçakçıların yanındaki tarihi eserler arasında bulunan Afrodit Heykeli'nin 2 bin yıllık olduğu ve paha biçilemediği ifade edildi. Eserlerin, İstanbul Arkeoloji Müzesi tarafından detaylı şekilde inceleneceği bildirildi.