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Yaşam

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu; 2 bin yıllık Afrodit heykeli ele geçirildi

İstanbul Emniyeti'nin yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından, tarihi eser koleksiyoneri olduklarını belirten polisler, kaçakçılarla iletişime geçti

12 Temmuz 2016 15:39

İstanbul Emniyeti Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, İzmir Efes'te kaçak kazıyla elde edilen tarihi eserleri satmaya çalışan iki kişinin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyonda Roma Dönemi'ne ait 2 bin yıllık Afrodit heykeli ve 12 parça tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'nin yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından, tarihi eser koleksiyoneri olduklarını belirten polisler, kaçakçılarla iletişime geçti. Aralarında 2 bin yıllık Afrodit heykeli, 7 göz yaşı şişesi, 2 şarap şisesi, 2 anfora küp ve 1 adet prensese ait mezar hediyesi kolyenin bulunduğu eserler için 1 milyon lira talep eden kaçakçılara, alışverişin yapılacağı sırada operasyon düzenlendi.

Habertürk'ün haberine göre, Yapılan baskınla, 13 parça tarihi eser ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan A.Ş. ve Y.Z. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yakalanan kaçakçıların yanındaki tarihi eserler arasında bulunan Afrodit Heykeli'nin 2 bin yıllık olduğu ve paha biçilemediği ifade edildi. Eserlerin, İstanbul Arkeoloji Müzesi tarafından detaylı şekilde inceleneceği bildirildi.

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