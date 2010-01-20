'İstanbul'da Tanzimat Öncesi Rum Ortodoks Kiliseleri' sergisi başladı

MİHA / Behlül Çetinkaya

Sismanoglio Megaro binasında yapılan açılışa, İstanbul Rum Patriği Bartholomeos, Yunanistan İstanbul Başkonsolosu Vasileios Bornovas, tarihçi İlber Ortaylı, hukukçu Hüseyin Hatemi ve eşi Kezban Hatemi ile birçok davetli katıldı.Serginin açılışında konuşan Vasileios Bornovas, “Elbette ki bu kiliseler İstanbul’daki Rum varlığının en büyük göstergesidir,” derken, Dr. Karaca “Bu kiliselere bakıp sormamız gereken tek bir şey var; o da bu kiliseleri yapanların nereye gittiğidir? Bunları sordurabildiysem ne mutlu bana” diye konuştu.İstanbul Rum Patrikhanesi Kilisesi Aya Yorgi’nin kilise korosu, sergide fotoğrafları bulunan kiliseler ve kiliselere adını veren azizler için yazılan ilahileri okudur. Leonidas Asteris’in yönettiği koroda Stelyo Berber de ilahi okudu.İlahilerden sonra konuşma yapan Patrik Bartholomeos, “Kiliseler halen bizim İstanbul’daki varlığımızın ve sanatımızın göstergesidir. Zafer Karaca’ya ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum,” dedi.Hafta sonları saat 12.00–20.00 arası, hafta içi 16.00–20.00 arası açık olacak olan sergi, 21 Şubat 2010’a kadar Yunanistan Başkonsolosluğu’nun İstiklal Caddesi’ndeki Sismanoglio Megaro (Şişmanoğlu Köşkü) binasında gezilebilir.