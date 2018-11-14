İstanbul'da suya indirim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, su fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı aldıklarını açıkladı.

İBB Başkanı Uysal yaptığı açıklamada, "Su fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı aldık. İndirim 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak" dedi.

Mevlüt Uysal barajlardaki doluluk oranının da iyi seviyede olduğunu ifade etti.

Uysal'ın indirim kararını duyurmasının ardından CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Pazartesi günü İSKİ'nin su tarifeleriyle ilgili bir açıklama yaptık. Bugün İSKİ su fiyatlarına yüzde 15 indirim yaptı. Biz bastırdık, İstanbul kazandı. Buradan bütün İstanbullulara sesleniyorum: Elele verelim. Biz kazanacağız, İstanbul kazanacak" paylaşımını yaptı.