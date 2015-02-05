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Yaşam

İstanbul'da şüpheli araç polisi alarma geçirdi

Araç içerisinde bulunan biri kadın iki kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

05 Şubat 2015 08:33

İstanbul’da gece saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştirebileceği iddia edilen şüpheliler polisi alarma geçirdi.

Polis telsizlerinden aracın 46 NF 808 plakası anons edilerek, ekiplerin araç üzerine duyarlı olması istendi. Yapılan anonslardan bir süre sonra saat 02.00 sıralarında aracın Eyüp'te görülmesi üzerine hareketli anlar yaşandı.

Teyakkuza geçen Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan araçla polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Polisten kaçan araç, bir süre sonra da Eyüp ve Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Karadeniz Caddesi üzerinde durdurulabildi.

Araç içerisinde bulunan biri kadın iki kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Araç sürücüsü T.K. ve yanında bulunan F.B. isimli kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Araçta yapılan aramada ise bir adet tabanca ve değişik plakalar bulunurken, polisten kaçarken olay yerine yakın bir bölgeye atıldığı belirlenen pompalı tüfek de polis ekipleri tarafından incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

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