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Yaşam

İstanbul'da şüpheli araç paniği, tramvay hattına bırakıp kaçtılar!

Şüpheli bir duruma rastlanılmaması üzerine otomobil itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

22 Mayıs 2016 14:09

Bağcılar - Kabataş tramvay hattı Merter Tekstil Sitesi durağı civarında sabah saat 07.00'de bombalı araç paniği yaşandı. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Hırsızlık olayına karıştıkları öne sürülen şüpheliler, beyaz bir araçla kaçmaya başladı. Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler, peşlerindeki polisi atlatmak için plakasız aracı tramvay hattı üzerine bırakıp kaçtı.

Olay yerine gelen emniyet güçleri aracı önce inceledi. Şüpheli bir duruma rastlanılmaması üzerine otomobil itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

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